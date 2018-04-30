Редчайшую пятерную радугу увидел мужчина в США

Ученые подчеркнули, что увидеть одинарную, двойную и даже тройную радугу не составляет труда, поскольку подобные явления достаточно распространены. Но вот 4 или 5 радуг сразу - это настоящий феномен.

Американец Джон Энтвистл в Нью-Джерси США стал свидетелем действительно уникального явления. Как он рассказал, радуга появилась во время заката. На небе возникли вместо одной сразу пять радужных полос.

Климатологи уже прокомментировали явление. Они заявили, что пятерная радуга могла появиться из-за прошедшего накануне сильного дождя. Специалисты установили, что появление редчайшего природного феномена за всю историю можно пересчитать по пальцам. Они охарактеризовали радугу, выяснив, что расстояние между дугами у вершины намного больше, чем у горизонта. Об этом свидетельствует ее форма.

Напомним, ранее сообщалось, что жители США уже однажды стали очевидцами интересного небесного явления при участии радуги. После сильного ливня американцы могли наблюдать на небе, как радугу буквально разрезало пополам. Свидетели рассказали, что синие полосы разделили ее на две части. Эксперты установили, что возможно это связано с особой геометричностью облаков в данной местности.