Ридли Скотт снимет научно-фантастический сериал о детях, выращенных андроидами

Голливудский режиссер решил подавать в сериалы. Ридли Скотт намерен открыть новое для себя поприще - заняться съемками сериала. Проект будет называться "Воспитанные волками".

Сценарием занимался Аарона Гузиковски, который известен своей работой над картинами «Пленницы», «Мотылек» и некоторыми другими. По сюжету на далекой планете развивается и процветает колония. Два андроида выращивают там человеческих детей. Но мир начинают раздирать противоречия и разногласия, связанные с религией. Тогда андроиды приходят к мысли, что контролировать чьи-то убеждения крайне сложно и даже опасно. Ридли Скотт отметил, что сюжет для него стал решающим фактором при принятии решения. Он подчеркнул, что всего хотел открывать для себя новые горизонты и считает, что работа над этим проектом – отличный шанс. Режиссер всегда задавался вопросами о том, что такое семья, смогло бы человечество жить лучше, если бы начало заново без мусора, который наполняет нашу планету.

Интересно, что американский режиссер в настоящий момент полностью погружен в работу. Он занят одновременно несколькими проектами, среди которых «Битва за Англию». Она должна стать новой версией военной драмы. Кроме того, Ридли Скотт готовит еще один фильм франшизы «Чужой: Завет», а также ленту «Королева и страна». Относительно последнего проекта мало что известно, помимо того, что она имеет шпионский характер.

Напомним, ранее сообщалось, что знаменитый режиссер решил снять еще одну часть «Бегущего по лезвию». Он поделился с журналистами, что еще не сказал все то, что хотел, поэтому стоит ожидать выхода на большие экраны еще одного фильма, который возможно расставит все по местам.