Хулио Иглесиас приедет в Москву с концертом в честь 75-летнего юбилея

Знаменитый во всем мире испанский артист отмечает в этом году два юбилея. Это 75-ый день рождения и 50-летняя годовщина его певческой деятельности. Эти знаковые события музыкант отметит концертом в Москве.

Грандиозное событие состоится в столице 17 октября. Концерт испанский певец даст не где-нибудь, а в Кремле. Приезд в Россию музыкант осуществит в рамках своего мирового тура. Цены на билеты варьируются в пределах от 5,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей. В настоящий момент осталось более 100 свободных мест.

Хулио Иглесиас имеет множество поклонников по всему миру. Несмотря на свой возраст музыкант пока что не думает останавливаться и завершать карьеру. Этому факту фанаты испанского исполнителя весьма признательны. Артист известен своими бессмертными хитами «Bamboleo», «Besame Mucho». В 1970 году певец даже принял участие в популярном международном конкурсе «Евровидение», где занял высокое 4 место с композицией «Gwendolyne».

Напомним, ранее сообщалось, что певец отпраздновал свой день рождения. За годы творчества он продал около 300 миллионов своих пластинок. Насчитывается уже более 5 тысяч выступлений испанского артиста. Интересно, что Иглесиас даже попал в Книгу рекордов Гиннеса как единственный обладатель бриллиантового диска за проданные 100 миллионов проданных альбомов. Кроме того, эти пластинки были переведены на 6 языков.