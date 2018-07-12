Rammstein собираются выпустить новый альбом

Легендарная немецкая группа, которая перевернула музыкальную индустрию не только в Германии, но и во всем мире, заявила о выходе нового альбома. Музыкальный сборник можно будет послушать уже весной 2019.

Об этом в своем интервью заявил гитарист группы Пауль Ландерс. Он рассказал, что пластинку действительно стоит ждать в следующем году, однако, весна – это очень ориентировочно. Музыканты еще сами не могут предположить, насколько затянется процесс записи нового альбома.

Участник музыкального коллектива рассказал некоторые особенности работы. По его словам, группа сейчас пытается добиться иного звучания. Музыканты очень хотят, чтобы на записи композиции по звуку были максимально приближены к концертам. Гитарист отметил, что все в Rammstein очень вдохновились этой идеей, и теперь стараются достичь поставленной цели. Известно также, что группа записала некоторые песни в Минске - с Симфоническим оркестром и Академическим хором Белтелерадиокомпании. Напомним, последний альбом коллектива был выпущен в 2009 году. Музыканты настроены очень серьезно и хотят наверстать упущенное.

Ранее сообщалось, что солист легендарной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн собирается приехать с большой концертной программой в Россию. Он является одним из самых известных музыкантов не только в Германии, но и во всем мире. Интересно, что музыкант намерен дать сольный концерт. Солист посетит не только два главных города. Среди пунктов назначения есть также Новосибирск, Самара и Иркутск.