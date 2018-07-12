Rammstein собираются выпустить новый альбом

Сегодня, 17:34 \\ Мозаика

Легендарная немецкая группа, которая перевернула музыкальную индустрию не только в Германии, но и во всем мире, заявила о выходе нового альбома. Музыкальный сборник можно будет послушать уже весной 2019.

 Об этом в своем интервью заявил гитарист группы Пауль Ландерс. Он рассказал, что пластинку действительно стоит ждать в следующем году, однако, весна – это очень ориентировочно. Музыканты еще сами не могут предположить, насколько затянется процесс записи нового альбома.

Участник музыкального коллектива рассказал некоторые особенности работы. По его словам, группа сейчас пытается добиться иного звучания. Музыканты очень хотят, чтобы на записи композиции по звуку были максимально приближены к концертам. Гитарист отметил, что все в Rammstein очень вдохновились этой идеей, и теперь стараются достичь поставленной цели. Известно также, что группа записала некоторые песни в Минске - с Симфоническим оркестром и Академическим хором Белтелерадиокомпании. Напомним, последний альбом коллектива был выпущен в 2009 году. Музыканты настроены очень серьезно и хотят наверстать упущенное.

Ранее сообщалось, что солист легендарной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн собирается приехать с большой концертной программой в Россию. Он является одним из самых известных музыкантов не только в Германии, но и во всем мире. Интересно, что музыкант намерен дать сольный концерт. Солист посетит не только два главных города. Среди пунктов назначения есть также Новосибирск, Самара и Иркутск.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

В зоопарке Москвы впервые за 30 лет появилась птица-секретарь‍

 Самца, которому уже два года, привезли в российскую столицу из парка Parc des Oiseaux, расположенного во Франции. Необычное название вид получил из-за особого окраса оперения на голове.

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

На 75-м году жизни скончалась известная артистка Неонила Крюкова

 Она начала свою карьеру еще в 1967 году. Именно тогда ее взяли на работу в Полтавский...

УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

Рама уничтожила знаменитую картину Бэнкси после продажи на аукционе

 Так раскрылось истинное предназначение массивного обрамления. Аукционный дом Sotheby’s...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ