«Природа намекает»: в небе над Мурманском появилось северное сияние в виде цифры «2»

Сегодня, 17:30 \\ Мозаика

Отчетливую «двойку» могли рассмотреть в небе жители Мурманской области. Необычное явление весьма озадачило очевидцев и пользователей Сети, который увидели снимок с цифрой «2» в небе.

Как стало известно, жители Мурманской области стали свидетелями необычного северного сияния. В небе над Мурманском и окрестностями появилось весьма странное сияние в виде цифры «2». Увиденное вызвало у многих недоумение. Сияние настолько четко передавало контур, что поверить в случайность и совпадение им было очень сложно.

 Некоторые даже решили, что посредством неба природа пытается «общаться» с людьми и о чем-то сообщить. Якобы, «природа намекает» на нечто важное, связанное с цифрой «2». Версий о том, что значит таинственная «двойка», было много. Однако, в спорах побеждают скептики, которые считают цифру «2» в небе банальной случайностью.

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Автор - Анна Пушкина
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