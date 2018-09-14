В Новосибирске во время конкурса скончался поэт Николай Пархоменко

Сегодня, 14:44 \\ Мозаика

Его не стало вчера, 7 октября. Он почувствовал ухудшение самочувствия, однако так и не признался в этом окружающим, ведь хотел прочесть стихи и наградить молодых участников.

 Отечественные СМИ сообщают печальную новость, согласно которой в минувшее воскресенье скончался известный российский поэт Николай Пархоменко. Согласно информации, которую они предоставляют, в этом году ему исполнилось 77 лет. Прозаик жил в Новосибирске, трагедия случилась там же. Он почувствовал себя плохо во время конкурса чтецов и авторов "Русь моя родная", который проводился в Доме культуры имени Октябрьской революции.

 Соревнование между молодыми поэтами проводилось на областном уровне, по этой причине Пархоменко не хотел их сорвать. Тем не менее, после того, как официальная часть была закончена, ему вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада забрала поэта из ДК и увезла в больницу. Тем не менее, спасти его уже не удалось. Пожилой Николай Пархоменко уже не был в состоянии бороться за жизнь.

Сегодня трагедию прокомментировала член Новосибирского отделения Союза писателей России Надежда Штейнпрейс, которая лично была знакома с местным поэтом. Она отметила, что вся его жизнь была посвящена искусству, и умер он как настоящий поэт.

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Автор - Мартина Корф
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