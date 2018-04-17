Минкультуры вышло из списка организаторов "Золотой маски"

Сегодня, 12:54 \\ Мозаика

Ежегодно в России проходит фестиваль под одноименным названием, на котором награждают талантливых деятелей театрального искусства. Ее учредил Союз театральных деятелей РФ в 1993 году.

 Накануне СТД России получил письмо от замглавы Министерства культуры Павла Степанова, в котором тот обратился к председателю союза Александру Калягину. Согласно содержанию документа, государственное ведомство больше не будет входить в список организаторов престижной театральной премии "Золотая маска". Степанов пояснил, что им двигало при принятии важного решения.

 По его словам, он хочет, чтобы прозрачность решений судей премии оставалась очевидной для всех. Некоторые усомнились в том, что они являются абсолютно независимыми. По этой причине Минкультуры вышло из числа организаторов.

 Событие прокомментировала также генеральный директор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина. Она уточнила, что ведомство сохраняет свое финансирование проекта, так что на его функционирование это ни коим образом не повлияет.

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Автор - Мартина Корф
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