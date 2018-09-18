Линч, Тарантино и Кубрик оказались в Оксфордском словаре

Производные от имен всемирно известных режиссеров, которые перевернули мир кинематографа, оказались увековечены в Оксфордском словаре. Помимо них, в словарь добавили более сотни слов, связанных с кино.

Фамилии известных режиссеров переработали, образовав новые слова, которые включили в английский словарь наряду с иными словами, так или иначе связанными с индустрией кинематографа и телевидения. В итоге в Оксфордский словарь попали такие формы, как «Lynchian» и «Tarantinoesque». Первое означает результаты творчества, продукт, который имеет сходство с результатами работы Дэвида Линча. При этом режиссера отметили за умением сопоставить сюрреализм и повседневность. Что касается «Tarantinoesque», то этим словом будут называться картины, для которых характерен нелинейный сюжет, а также стилизованным насилием. Кроме того, что тоже свойственно для фильмов Квентина Тарантино, этот термин будет собирать в себе сатиру и необычные диалоги.

Интересно, что прилагательные образовали также от имен таких знаменитых личностей в кинематографе, как Спилберг, Олтмен и других режиссеров. «Kubrickian» будет включать в себя перфекционизм, а также особую визуальную атмосферу, чем и прославился Стэнли Кубрик.