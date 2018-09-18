Линч, Тарантино и Кубрик оказались в Оксфордском словаре

Сегодня, 09:50 \\ Мозаика

Производные от имен всемирно известных режиссеров, которые перевернули мир кинематографа, оказались увековечены в Оксфордском словаре. Помимо них, в словарь добавили более сотни слов, связанных с кино.

 Фамилии известных режиссеров переработали, образовав новые слова, которые включили в английский словарь наряду с иными словами, так или иначе связанными с индустрией кинематографа и телевидения. В итоге в Оксфордский словарь попали такие формы, как «Lynchian» и «Tarantinoesque». Первое означает результаты творчества, продукт, который имеет сходство с результатами работы Дэвида Линча. При этом режиссера отметили за умением сопоставить сюрреализм и повседневность. Что касается «Tarantinoesque», то этим словом будут называться картины, для которых характерен нелинейный сюжет, а также стилизованным насилием. Кроме того, что тоже свойственно для фильмов Квентина Тарантино, этот термин будет собирать в себе сатиру и необычные диалоги.

Интересно, что прилагательные образовали также от имен таких знаменитых личностей в кинематографе, как Спилберг, Олтмен и других режиссеров. «Kubrickian» будет включать в себя перфекционизм, а также особую визуальную атмосферу, чем и прославился Стэнли Кубрик.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

В зоопарке Москвы впервые за 30 лет появилась птица-секретарь‍

 Самца, которому уже два года, привезли в российскую столицу из парка Parc des Oiseaux, расположенного во Франции. Необычное название вид получил из-за особого окраса оперения на голове.

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

На 75-м году жизни скончалась известная артистка Неонила Крюкова

 Она начала свою карьеру еще в 1967 году. Именно тогда ее взяли на работу в Полтавский...

УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

Рама уничтожила знаменитую картину Бэнкси после продажи на аукционе

 Так раскрылось истинное предназначение массивного обрамления. Аукционный дом Sotheby’s...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ