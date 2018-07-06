Эксперты назвали самые популярные места отдыха в ноябре‍

Анализируя последние данные по бронированию отелей и заказу билетов, они определили, куда россияне хотят попасть больше всего во время длинных ноябрьских выходных. Они составили рейтинг городов.

В список самых популярных мест отдыха в ноябре‍ попали названия десяти городов. Согласно информации, которую предоставили эксперты, наиболее востребованными являются путевки в столицу Чешской Республики, Прагу. Тем не менее, крупнейшие российские города не оказались забытыми и заняли второе и третье места. Больше путешественники хотят посмотреть Санкт-Петербург, а после в рейтинге идет Москва.

При этом, огромный спрос вырос на поездки в Крым. Эксперты из Ростуризма связывают это с некоторыми факторами. Наибольшим из них считается открытие Крымского моста. Благодаря сооружению попасть на полуостров стало гораздо проще, быстрее и дешевле. Более того, многие семьи отправляются туда на выходные в ноябре на личных автомобилях.

Самыми популярными крымскими городами специалисты назвали Ялту и Симферополь. Пока что в них тепло, а также до сих пор на их территории действуют различные курортные программы. Между тем, актуальными также остаются среди россиян поездки в Эстонию, Турцию и Будапешт.