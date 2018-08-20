Полотна Айвазовского привезли из Русского музея в Токио

В столице Японии проводится выставка, где представлены знаменитые работы художников Айвазовского, Репина, а также других знаменитых русских творцов. Всего можно увидеть около 40 картин.

В Художественном музее Фудзи в Токио пройдет выставка, которая будет посвящена демонстрации произведений, которые находятся в Русском музее в Санкт-Петербурге. Жители Японии смогут воочию увидеть знаменитые полотна Репина, Шишкина, Васильева, Левитана и других русских художников.

Отмечается, что общим для всех представленных работ явился мотив просторов России, демонстрация жизни простых людей, а также духовных поисков их авторов, их надежды и любви. Директор Токийского Художественного музея Фудзи Акира Гокита рассказал, что выставка проводится в рамках заключенного в прошлом году соглашения с Русским музеем о сотрудничестве. Оно предполагает, в том числе, и обмен известными шедеврами, чтобы люди могли насладиться искусством. По его словам, целью мероприятия является передача японскому зрителю великолепие российской культуры, с которым граждане страны восходящего солнца еще пока мало знакомы. Среди представленных картин есть и всемирно известный «Девятый вал», и «Садко», и «Толстой босой», и многие другие шедевры.