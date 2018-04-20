Канье Уэст удалил аккаунты во всех социальных сетях

Известный американский рэпер удалил свои странички, которые у него были в социальных сетях Twitter и Instagram. Интересно, что исполнитель сделал это без объяснения причин и без какого-либо предупреждения.

Несмотря на то, что исполнитель ничего не сказал своим поклонникам о намерении удалиться из всех социальных сетей, местные СМИ уже связали его исчезновение с определенными обстоятельствами.

Так, портал TMZ напомнил, что накануне рэпер подвергся жёсткой критике за предложение отменить Тринадцатую поправку к Конституции США. Кроме того, музыканта и ранее критиковали за излишнюю, по мнению пользователей, поддержку американского президента Дональда Трампа. Журналисты предполагают, что его внезапное исчезновение со всех социальных интернет-платформ, где он был зарегистрирован, связано именно с этими обстоятельствами.

Напомним, Тринадцатая поправка к Конституции США была принята еще в 1865 году. Ее суть состояла в отмене рабства. Примечательно, что Канье Уэст уже не в первый раз удаляет свои аккаунты. Аналогичный случай произошел в мае 2017 года. Тогда музыкант вернулся в виртуальное пространство только в апреле 2018 года. Некоторые, однако, настаивают на менее политических причинах удаления профилей. Дело в том, что рэпер собирался ехать в Африку для записи нового альбома. Поэтому возможно он таким образом избавился от отвлекающих факторов.