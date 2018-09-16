Умер Скотт Уилсон - актер сериала "Ходячие мертвецы"

Сегодня, 07:52 \\ Мозаика

Умер актер, сыгравший одну из главных ролей в знаменитом сериале. Скотт Уилсон перевоплощался в Хершела Грина - владельца фермы, который остался жив после наступления апокалипсиса. Актеру было 76 лет.

 О трагическом событии сообщил официальный представитель Уилсона Доминик Манчини. Он опубликовал соответствующую запись в аккаунте социальной сети Twitter. Манчини указал, что смерть Уилсона – большая утрата, поскольку он являлся «достоянием страны». Представитель актера уверен, что известный артист мог легко очаровать кого угодно своим голосом и безмятежностью.

Официальная причина еще пока не названа, однако, известно, что у Уилсона были проблемы со здоровьем, вызванные осложнениями от лейкемии. По словам Доминика, смерть актера была болезненной.

Свою карьеру американский артист начал с детектива «Душной южной ночью». После он появлялся в знаменитых лентах, которые пришлись публике по душе. Российский зритель мог увидеть его и в «Великом Гэтсби», и в «Мотыльках на ветру», и «Перл-Харбор». А за свою работу в картине «Девятая конфигурация» даже был номинирован на «Золотой глобус». Роль в «Ходячих мертвецах» была очень высоко оценена кинокритиками. Интересно, что изначально его персонажа не планировали оставлять в сериале так надолго. Но Уилсон настолько хорошо справился со своей ролью, что создатели изменили решение.

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Автор - Евгения Чернобаб
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