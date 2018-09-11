Звягинцев снимет фильм о блокадном Ленинграде

Сегодня, 16:48 \\ Мозаика

Известный кинорежиссер Андрей Звягинцев всерьез задумался о том, чтобы снять фильм о Великой Отечественной войне, основное внимание уделив блокадному Ленинграду.

 Кинорежиссер, который известен несколькими номинациями на премию «Оскар», встретился со своими поклонниками в столичном кинотеатре «Родина», где проходил показ двух его фильмов «Елена» и «Левиафан». Во время разговора Звягинцев упомянул, что действительно хочет снять военную картину. Однако он подчеркнул, что в ней не будет батальный сцен. Вместо этого режиссер намерен продемонстрировать истории самых обычных людей, которым пришлось нелегко в военное время. По его словам, лента будет состоять из трех новелл. Одна из них будет, по предварительным данным, полностью посвящена такой важной главе в истории этого периода, как блокада Ленинграда. Жизнь обычного человека, по мнению творца, заслуживает очень пристального внимания и может рассказать гораздо больше, нежели насыщение ленты сплошными боевыми действиями.

По задумке автора фильм должен рассказать об ужасах, которые приходилось переживать мирным жителям во время военных действий. В настоящий момент окончательное решение о судьбе еще не принято. Предстоит решить вопрос финансирования. Как сообщил сам Андрей Звягинцев, до конца года все станет ясно.

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Автор - Евгения Чернобаб
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