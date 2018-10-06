Рама уничтожила знаменитую картину Бэнкси после продажи на аукционе

Сегодня, 11:52 \\ Мозаика

Так раскрылось истинное предназначение массивного обрамления. Аукционный дом Sotheby’s сообщил о происшествии на своем сайте.

 6 сентября знаменитую картину художника под псевдонимом Бэнкси выставили на торги в Лондоне. "Девочка с шаром" была впервые изображена в 2002 году на лондонской набережной в Саут-Банке. Своим стрит-артом Роберт Бэнкс решил почтить память детей, который умерли в Сирии или сумели сбежать оттуда. В 2006 году художник повторил изображение акриловыми красками и поместил подписанный в крупную позолоченную раму.

По распоряжению Бэнкси, холст всегда находился внутри конструкции. Которая внезапно оказалась замаскированным шредером. Как только ведущий аукциона утвердил финальную цену в 42 тысячи фунтов стерлингов, скрытый в раме механизм заработал и уничтожил картину, разрезав на множество полосок. В Sotheby’s акцию оценили, как показатель быстротечности и эфемерности эмоций в современном мире.


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Going, going, gone...

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Автор - Александр Лубяной
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