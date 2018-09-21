Петербургская группа Little Big представила клип на песню Skibidi

Сегодня, 17:12 \\ Мозаика

В клипе снялись известные блогеры и артисты, такие как Алишер Моргенштерн, Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко и другие. Ранее группа Little Big побывала в гостях на шоу Ивана Урганта и исполнила там свой новый хит – песню Faradenza.

 Клип на песню Skibidi, который представила группа Little Big, снят в лучших традициях петербургских музыкантов. Странный сюжет, песня на непонятном языке и комичные образы. Казалось бы, с таким «набором» группа обречена на провал. Однако, опыт прошлых и даже более абсурдных клипов показал – Little Big людям нравится.

Петербургская группа записывала совместную песню с рэпером Tommy Cash, работа удачно попала в музыкальные тренды и была положительно принята молодежью. Little Big успешно гастролирует по России и другим странам. Илья Прусикин, лидер группы, также участвует в различных шоу, которые публикуются на развлекательном и юмористическом YouTube-канале «КЛИК-КЛАК».

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Автор - Анна Пушкина
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