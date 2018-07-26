На 75-м году жизни скончалась известная артистка Неонила Крюкова

Она начала свою карьеру еще в 1967 году. Именно тогда ее взяли на работу в Полтавский музыкально-драматический театр имени Николая Гоголя. С тех пор все коллеги помнят ее принципиальную гражданскую позицию.

Накануне на официальной странице социальной сети Facebook дочери известной украинской народной артистки Неонилы Крюковой Мирославы Барчук появилось печальное сообщение, через которое она сообщила о смерти своей горячо любимой матери. Она уточнила, что великая актриса скончалась утром 5 октября.

Полное имя актрисы - Крюкова Нила Валерьевна. Она появилась на свет 14 ноября 1943 года. Таким образом, ее не стало на 75-м году жизни. Все свои силы она отдавала сцене, за что и была удостоена нескольких престижных наград, в частности, ей было присвоено звание Героя Украины, также ее наградили орденом князя Ярослава Мудрого.

Ранее СМИ сообщили о смерти писателя и журналиста из Украины Ярема Гояна. Ему было 78 лет.