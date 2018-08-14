Студенты из Амурской области впервые выйдут на связь с МКС‍

Сеанс проведут в Центре управления полетами, расположенном в Благовещенске, 10 октября. Он продлится немного меньше десяти минут.

СМИ, которые описывают последние события, происходящие в Амурской области, сообщили необычную новость. Согласно информации, которую предоставили их корреспонденты, Амурский государственный университет готовит важное мероприятие для своих студентов. Как оказалось, они впервые смогут выйти на связь с экипажем МКС‍. Звонок будет совершен из главного корпуса АмГУ, он расположен в здании университета на третьем этаже.

Студенты смогут общаться с космонавтом из России Сергеем Прокопьевым по видеосвязи. Он будет отвечать на их вопросы в течении восьми минут, если общение не затянется. Это будет пробный звонок. В будущем, возможно, подобные мероприятия сделают регулярными.