Студенты из Амурской области впервые выйдут на связь с МКС‍

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Сеанс проведут в Центре управления полетами, расположенном в Благовещенске, 10 октября. Он продлится немного меньше десяти минут.

 СМИ, которые описывают последние события, происходящие в Амурской области, сообщили необычную новость. Согласно информации, которую предоставили их корреспонденты, Амурский государственный университет готовит важное мероприятие для своих студентов. Как оказалось, они впервые смогут выйти на связь с экипажем МКС‍. Звонок будет совершен из главного корпуса АмГУ, он расположен в здании университета на третьем этаже.

 Студенты смогут общаться с космонавтом из России Сергеем Прокопьевым по видеосвязи. Он будет отвечать на их вопросы в течении восьми минут, если общение не затянется. Это будет пробный звонок. В будущем, возможно, подобные мероприятия сделают регулярными.

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Автор - Мартина Корф
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