В зоопарке Москвы впервые за 30 лет появилась птица-секретарь‍

Самца, которому уже два года, привезли в российскую столицу из парка Parc des Oiseaux, расположенного во Франции. Необычное название вид получил из-за особого окраса оперения на голове.

На официальном сайте мэра Москвы появилось сообщение, согласно которому в местном зоопарке впервые за 30 лет появился представитель вида пернатых, занесенных в Красную книгу. Как оказалось, новым обитателем учреждения стала птица-секретарь‍. Сейчас ее держат в специальном помещении и не пускают к другим животным, так как она должна пройти карантин. Тем не менее, уже совсем скоро она получит свое место в павильоне "Дом птиц".

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, после переезда птица хорошо себя чувствует и понемногу привыкает к сотрудникам учреждения, которые о ней заботятся. С каждым днем она проявляет к ним все больше дружелюбия. Также в свободное время она не скучает и с интересом изучает вольер, в котором временно остается. Теперь в зоопарке мечтают найти самку птицы-секретаря, чтобы популяция вида росла.