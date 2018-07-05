Под Воронежем геологи изучают тайну происхождения древних камней в "дурном углу"

До сих пор ученые не сошлись на мнении, каким образом Кудеяровы булыжники попали в болотистую низину. Однако больше их удивляют аномалии, которые происходят в Усманском бору.

Музыкант и блогер Дэн Субботин опубликовал на личном YouTube-канале видео, которое снял вместе со своим знакомым геологом Павлом Бойко. Вместе они отправились в Усманский бор, который расположен под Воронежем, чтобы изучать тайну происхождения древних камней в так называемом "дурном углу".

Вначале они рассказали о поверье, которое ходит об огромных булыжниках среди местных жителей. Одни говорят, что даже знающие люди могут потерять след в данной местности, другие же утверждают, что здесь к некоторым приходили видения. Так или иначе, многие опасаются этого места и стараются обойти его стороной, если это возможно.

Геологи же не побоялись дурных поверий и поехали изучать древние камни. Они отметили, что их происхождение точно не отсюда - гранито-гнейсов нет даже в соседних поселках. Бойко считает, что булыжники мог принести ледник, а дальше их перетащили люди. Исходя их расположения одного из них можно считать, что раньше местные жители могли ориентироваться по их расположению.