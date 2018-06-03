В Казахстане приземлилась капсула с экипажем МКС

Сегодня, 15:45 \\ Мозаика

На ее борту находились сотрудник Роскосмоса Олег Артемьев, а также специалисты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Их ноги не ступали на земле уже на протяжении полугода.

 СМИ сообщают срочную новость, согласно которой капсула с экипажем МКС уже приземлилась. Место для посадки было выбрано в Казахстане. На место сразу же отправились спасатели, также космонавтов осмотрели медики. Последние констатировали, что все члены экипажа находятся в хорошем самочувствии.

Во время их спуска на землю техника хорошо функционировала. Они держали связь с Землей и сразу сообщили о своем прибытии. Это случилось почти в три часа дня 4 октября. Меньше чем через неделю на МКС отправят специалистов, которые заменят прежнюю часть состава. В их числе также будет россиянин.

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Автор - Мартина Корф
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