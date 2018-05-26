Собянин: Москва - один из пяти самых освещённых городов мира

Столичный градоначальник поделился положительными изменениями в городе.

Так, Сергей Собянин заявил, что отныне Москва - это один из самых освещённых городов мира. Столица РФ смогла войти в этот рейтинг благодаря усилиям властей. Сообщается, что в городе стало светлее на 50 процентов от предыдущих показателей.

Также были применены инновационные энергосберегающие технологии, благодаря которым уменьшается количество потреблённого электричества. Кроме того, в течение последних семи лет удалось сократить на четверть использование газа и полностью отказаться от мазута.

К 2020 году правительство Москвы планирует увеличить энергоёмкость до 40 процентов. Собянин отмечает, что также столичному правительству удалось оптимизировать расходы и установить контроль за расходованием тепла, электричества и воды.