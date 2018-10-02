"Ушел великий человек": Пугачева трогательно выступила на церемонии прощания с Карцевым

Мероприятие проходило сегодня в столице, для него выделили помещение Центрального дома литераторов. Высказать свое сожаление по поводу смерти артиста пришли многие известные лица России.

В Москве в 11 часов утра началась церемония прощания с великим российским народным артистом Романом Карцевым. Попасть на нее сочли своим долгом многие знакомые, друзья и, конечно же, его родные. В частности, в ЦДЛ заметили Михаила Левитина, который уже долгое время занимает должность художественного руководители Московского театра "Эрмитаж". Также на церемонии присутствовала известная актриса Наталья Селезнева, режиссер Марк Розовский и другие.

В числе гостей мероприятия была и прима российской эстрады Алла Пугачева. Она выступила на сцене с трогательной речью, после которой аплодировал весь зал. Так, она вспомнила о том, что Роман Карцев имел двоих замечательных друзей - Виктора Ильченко, который ушел из жизни еще раньше, а также Михаила Жванецкого, безмерно тоскующего по своим друзьям сегодня. "Ушел великий человек", - констатировала певица, поддержав слова других выступающих о том, насколько это большая потеря для России.