HBO показал первые кадры со съемок сериала о Екатерине II, которую сыграет Хелен Миррен

На фото показана 73-летняя Хелен Миррен в образе Екатерины II. В американском сериале «Екатерина Великая» будут продемонстрированы последние 34 года правления российской императрицы.

Как стало известно, телеканал HBO снимает сериал о Екатерине II. История российской императрицы ляжет в основу мини-сериала, главную роль в нем сыграет известная актриса Хелен Миррен. По данным издания The Hollywood Reporter, в сериале будет показана история отношений Екатерины II с ее фаворитом Григорием Потемкиным, которого сыграет Джейсон Кларк.

В сюжет лягут скандалы и интриги, на фоне которых развивались отношения императрицы и ее фаворита. Сериал будет состоять из 4 эпизодов. Дата выхода «Екатерины Великой» пока что не сообщается. Однако, телеканал HBO уже показал первые кадры со съемок.

