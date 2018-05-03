HBO показал первые кадры со съемок сериала о Екатерине II, которую сыграет Хелен Миррен

Сегодня, 12:58 \\ Мозаика

На фото показана 73-летняя Хелен Миррен в образе Екатерины II. В американском сериале «Екатерина Великая» будут продемонстрированы последние 34 года правления российской императрицы.

 Как стало известно, телеканал HBO снимает сериал о Екатерине II. История российской императрицы ляжет в основу мини-сериала, главную роль в нем сыграет известная актриса Хелен Миррен. По данным издания The Hollywood Reporter, в сериале будет показана история отношений Екатерины II с ее фаворитом Григорием Потемкиным, которого сыграет Джейсон Кларк.

 В сюжет лягут скандалы и интриги, на фоне которых развивались отношения императрицы и ее фаворита. Сериал будет состоять из 4 эпизодов. Дата выхода «Екатерины Великой» пока что не сообщается. Однако, телеканал HBO уже показал первые кадры со съемок.

На фото Хелен Миррен позирует в платье времен Екатерины II. Декораторы создали для съемок воистину императорские покои. Судя по фото, сериал будет весьма реалистичен нарядами и декорациями. Что касается соответствию с историческими фактами – тот тут еще ничего не известно. Вполне возможно, что сериал станет историей, в основу которой легли исторические события. Однако, полного соответствия с реальностью зрители едва ли стоит ждать.

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Автор - Анна Пушкина
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