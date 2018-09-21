В Москве на МЦК зафиксировали новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров‍

Сегодня, 09:57 \\ Мозаика

Наибольшее число пользователей Московского центрального кольца было за сутки второго октября. Такие данные предоставили в службе по связям с общественностью Московской железной дороги.

 Сотрудники пресс-службы сообщили, что в течении суток второго октября услугами МЦК воспользовались больше, чем 490 тысяч человек. Согласно их же данным, до этого наибольшим считалось число за сутки 27 сентября. Тогда их число было примерно на три десятка меньше. Таким образом, на МЖД заявили, что зафиксировали новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров‍.

В пресс-службе также пояснили, с чем было связано увеличение пассажиропотока. Как оказалось, в указанный ранее день, во вторник в Москве проходил футбольный матч между сборными ЦСКА – "Реал". Правительство столицы договорилось с руководством железной дороги, чтобы та продлила ее работу еще на час. Таким образом было решено обеспечить комфорт добирающихся домой после матча.

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Автор - Мартина Корф
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