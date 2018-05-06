В Сочи учёный из Германии строит тростниковую лодку для экспедиции в Грецию

Сегодня, 09:19 \\ Мозаика

Стало известно, что в российском городе создаётся экспедиция последователей известного норвежского путешественника по имени Тур Хейердал.

Сообщается, что исследователь из Германии Доминик Гёрлитц строит точную копию тростниковой лодки, которой пользовались мореплаватели в древние времена. Так, в Сочи будет доставлен материал из Боливии, чтобы сделать плавательное судно.

После того, как лодка будет готова, группа единомышленников немца будет готова отправиться в путешествие из России в Грецию. Учёный уверяет, что именно на таком средстве для передвижения по воде плавало человечество ещё до нашей эры для пересечения Атлантического океана.

Согласно заявлению источников, экспедиция под названием "Абора-4" пересечёт три моря - Чёрное, Мраморное и Эгейское. Двенадцать представителей экспедиции планируют преодолеть три тысячи километров на тростниковой лодке длиной в четыре метра.

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Автор - Татьяна Сазонова
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