Disney заказал киноадаптацию “Лило и Стич”

Дата выхода картины пока не известна, как и приблизительный актерский состав.

Disney заказал киноадаптацию для одного из самых известных мультфильмов студии “Лило и Стич”.

Новая картина совместит в себе игру живых актеров и компьютерных персонажей. Подбором актерского состава займутся Дэн Лин и Джонатан Айрих, с которыми компания уже сотрудничала ранее над другими проектами.

Также стало известно, что работать над сценарием будет Майк ван Уос.

Disney уже имеют опыт в экранизации мультфильмов. Так в ближайшее время появится киноверсия известного мультфильма “Алладин”.

Сюжет “Лило и Стич” разворачиваются вокруг девочки, которая потеряла своих родителей и живет с сестрой и инопланетянина Стича, который внешне очень напоминает собаку.

Напоминаем, что уже в этом месяце на киноэкраны вернется легендарный фильма “Сталкер” Тарковского. Картина потерпела технические перемены и теперь может посоревноваться в качестве с новинками.