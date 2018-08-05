Disney заказал киноадаптацию “Лило и Стич”

Вчера, 23:14 \\ Мозаика

Дата выхода картины пока не известна, как и приблизительный актерский состав. 

 Disney заказал киноадаптацию для одного из самых известных мультфильмов студии “Лило и Стич”. 

Новая картина совместит в себе игру живых актеров и компьютерных персонажей. Подбором актерского состава займутся Дэн Лин и Джонатан Айрих, с которыми компания уже сотрудничала ранее над другими проектами. 

Также стало известно, что работать над сценарием будет Майк ван Уос. 

Disney уже имеют опыт в экранизации мультфильмов. Так в ближайшее время появится киноверсия известного мультфильма “Алладин”. 

Сюжет “Лило и Стич” разворачиваются вокруг девочки, которая потеряла своих родителей и живет с сестрой и инопланетянина Стича, который внешне очень напоминает собаку. 

Напоминаем, что уже в этом месяце на киноэкраны вернется легендарный фильма “Сталкер” Тарковского. Картина потерпела технические перемены и теперь может посоревноваться в качестве с новинками.

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Автор - Тереза Кёльн
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