Стало известно о смерти человека, который осуществил посильный вклад в жизнь культового музыкального коллектива.

Сообщается, что на 73-м году жизни скончался звукорежиссёр The Beatles Джефф Эмерик. Согласно заявлению менеджера Уилльяма Забалеты, мужчина в течение длительного времени страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы, поэтому пользовался кардиостимулятором.

Также он отмечает, что Эмерик говорил по телефону и в один момент его самочувствие резко ухудшилось. Когда к нему домой приехали специалисты, им осталось констатировать смерть Джеффа. Покойный сотрудничал с коллективом, начиная с 1962 года.

Его неоднократно удостоили премией "Грэмми", в том числе за помощь в создании таких альбомов, как Sgt. Peppers Lonely Hearts, Abbey Road и Band on the Run.