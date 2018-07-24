В СБУ опровергли факт слежки за российским актёром Пашининым, воюющим за ВСУ

Сегодня, 15:13 \\ Мозаика

После скандального заявления российской знаменитости украинские представители решили расставить все точки над "і".

Напомним, накануне актёр из РФ Анатолий Пашинин, воюющий на стороне ВСУ, поведал, что представители Службы безопасности Украины прослушивают все его телефонные разговоры и следят за его жизнедеятельностью.

Он назвал их мерзавцами, а саму страну назвал бесперспективной, которая находится под управлением проходимцев. Более того, Пашинин грозился совершить самоубийство, вероятно, провоцируя спецслужбы на какие-то действия.

Однако в СБУ опровергли факт слежки за Пашининым. Согласно заявлению спикера ведомства Елены Гитлянской, данные обвинения являются странными, так как сотрудники выполняют свои обязательства в соответствии с действующим законодательством.

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Автор - Татьяна Сазонова
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