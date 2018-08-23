Netflix выпустил трейлер нового хоррора "Злобный"

Известная стриминговая компания Netflix опубликовала в сети финальный трейлер фильма ужасов Malevolent, название которого переводят как "Злобный". Ролик доступен на видео-хостинге YouTube.

Основной сюжет картины будет вращаться вокруг экстрасенсах, которые на самом деле являются мошенниками и наживаются на чужих бедах и наивности. Однако главным героям предстоит столкнуться с настоящим злом, после чего они навсегда изменят свое отношение к сверхъестественному.

Джейсон и Анжелика – брат и сестра, те самые «экстрасенсы», которые именно так и зарабатывают на жизнь. Однажды к ним за помощью обращается женщина, в чьем доме произошло массовое убийство. Мошенники соглашаются, думая, что перед ними очередной способ заработать. Однако в процессе молодые люди вдруг понимают, что столкнулись с настоящим злом.

В ленте роли исполнят Флоренс Пью, Бен Ллойд-Хьюз, который уже известен публике по популярному фильму Дивергент. Женщину, которая обратилась к шарлатанам за помощью, сыграет Селия Имри. Ее зрители запомнили в сериалах «Доктор Кто» и «Патрик Мелроуз», который совсем недавно вышел, но уже успел обрести своих поклонников. Главную роль в нем исполнил Бенедикт Камбербэтч. Премьера хоррора Malevolent состоится 5 октября.