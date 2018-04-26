В Воронеже начали осуществлять работы по консервации Ротонды‍

Вчера, 17:41 \\ Мозаика

Здание хотят сохранить как памятник времен Великой Отечественной войны. Детали необходимых мер обсудили на встрече губернатор Воронежской области Александр Гусев и депутат Госдумы Евгений Ревенко.

 В пресс-службе администрации города Воронежа сообщили о прошедшем мероприятии, которое было посвящено идее консервации здания бывшей Воронежской областной клинической больницы Ротонды‍. Исторически так сложилось, что она стала символом обороны города во время Второй мировой войны. Тем не менее, после ее окончания власти города так и не выделили средств на ее реставрацию.

Ротонда находится в полуразрушенном состоянии и уже не подлежит восстановлению для использования, однако из нее решили сделать культурный памятник. Ее конструкцию укрепят, чтобы не произошло обвала, в в подвальных помещениях обустроят музеи. Работы по консервации уже начали осуществлять. Практически треть необходимых средств для них пожертвовало руководство Воронежского цирка.

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Автор - Мартина Корф
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