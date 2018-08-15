В Москве хотят увековечить память Романа Карцева табличкой

Своеобразный мемориал могут установить на доме, в котором проживал известный российский артист. Предложение прокомментировал Евгений Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

2 октября стало известно о кончине известного народного артиста Российской Федерации Романа Карцева. В Мосгордуме прокомментировали данное событие, выразив соболезнования родным и близким актера. Ведомство представлял Евгений Герасимов. Он назвал артиста талантливым человеком, который всегда пользовался народным расположением и симпатией.

Между тем, как оказалось, на территоррии Москвы хотят увековечить память Романа Карцева. Для этого, возможно, на доме, где он жил, разместят табличку с его именем. По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре, это точно произойдет, если идею поддержат местные жители, а также муниципальные чиновники.

Ранее СМИ передали слова близкого друга Карцева Михаила Жванецкого, который рассказал о причине его смерти.