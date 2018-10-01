Судмедэксперты назвали точную причину смерти Шарля Азнавура

Чтобы выяснить их, было произведено вскрытие тела покойного артиста. Инициатором процедуры стал прокурор Тараскон Патрик Дежарден, он счел необходимым убедиться в отсутствии странных обстоятельств в его кончине.

Вскрытие провели во Франции. Его осуществляли судмедэксперты города Ним. Впоследствии они провели необходимые анализы и точную причину смерти легендарного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура.

Согласно их отчету, организм артиста полностью перестал функционировать из-за отека легких. Данный процесс повлек за собой остановку дыхательных функций, а также отказ сердечно-сосудистой системы. Эти обстоятельства специалисты обобщили понятием о том, что кончина наступила "по естественным причинам".

Ранее СМИ сообщили, что Шарля Азнавура не стало на 95-м году жизни.