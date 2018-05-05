Вин Дизель заявил о съемках женского спин-оффа "Форсажа"

Вчера, 14:37 \\ Мозаика

Популярный американский актер в настоящее время находится на съемках в Африке. Вин Дизель исполнит одну из ролей в фильме "Бладшот". Однако вчера он опубликовал ролик, где намекнул на запуск женского спин-оффа франшизы.

 Актер очень рад тому, что создатели заинтересовались созданием женской команды «Форсажа». В последнее время это стало модной тенденцией. Многие сценаристы известных картин взялись на интерпретацию истории в женском варианте. Так поступили авторы известных «8 подруг Оушена», а также «Охотниц за привидениями». Не отстают от новинки и Universal Pictures, которые тоже хотят рассказать женскую историю.

Пока нет никакой информации о сроках начала и реализации проекта. Однако предварительно сообщается, что создатели уже обсудили возможное развитие истории и всеми руками за подобное решение. Известно, что «Форсаж» - одна из самых прибыльных франшиз в истории кино, поэтому если проект начнут, стоит ожидать от него очень многого.

Интересно, что это не первый спин-офф знаменитой франшизы. Ранее стало известно, что фильм «Хоббс и Шоу» должен выйти на экраны уже в 2019 году. Он будет посвящен титульным персонажам Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема.

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Автор - Евгения Чернобаб
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