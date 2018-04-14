Создатель комиксов 1958 года предсказал существование "лица" на поверхности Марса

Эксперты уфологии изучили иллюстрации и нашли в них множество подтверждений для основополагающей теории, которую они пытаются доказать.

В 1976 году космический аппарат Viking 1 прислал на Землю снимки с поверхности Марса, на которых ученые обнаружили загадочную деталь. После детального изучения ее назвали "лицом", так как по очертаниям необычный объект напоминал лицо человека. Тогда сторонники конспирологии сразу заявили, что каким-то образом он относится к существованию инопланетян, и данный опрос нужно изучить глубже, однако официальная наука данные предположения не поддержала.

Тем не менее, накануне один специалист опубликовал видео, на котором сделал подробный разбор страниц комикса 1958 года выпуска. Он заявил, что создатель публикации практически за 20 лет до того, как была сделана фотография "лица", предсказал факт его существования на поверхности Красной планеты.

Эксперт указал на то, что как и на очертаниях объекта, так и на иллюстрациях комикса, "лицо" довольно крупное, а его глазницы полые. Также по сюжету рассказа на Марсе происходит война между людьми и представителями инопланетных цивилизаций, а потом представители человечества укрываются в тайных подземных помещениях. Уфологи считают, что они действительно существуют, так как на поверхности планеты жизнь невозможна.