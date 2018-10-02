"Его мучения закончились": Жванецкий рассказал о причине смерти Карцева

Сегодня, 13:24 \\ Мозаика

Писатель-сатирик близко общался с артистом, когда тот еще был жив, и знал о его проблемах со здоровьем. Тем не менее, до сих пор он не может принять случившееся как свершившийся факт.

 Известный 84-летний российский телеведущий и писатель Михаил Жванецкий согласился предоставить небольшое интервью для СМИ по поводу печального события, которое произошло сегодня, 2 октября. Артист скорбит по поводу большой потери, которую он ощутил вместе с уходом из жизни известного актера и звезды фильма "Собачье сердце" Романа Карцева.

 Жванецкий также рассказал о причине смерти своего друга. По его словам, актер давно болел, и проблемы были с его сердцем. Другие коллега ранее уже подтвердили, что вначале у него случился микроинсульт, а потом инфаркт. "Его мучения закончились", - констатировал телеведущий.

Ранее СМИ сообщили, что артиста Романа Карцева не стало на 80-м году жизни. Известно, что на следующий месяц у него было запланировано выступления, однако из-за плохого самочувствия его пришлось отменить. Свои последние дни артист провел в больнице.

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Автор - Мартина Корф
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