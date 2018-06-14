Предвестники катастрофы: Впервые за 12 лет в Индии расцвели неелакуринджи

Сегодня, 12:38 \\ Мозаика

Впервые их цветение задокументировали в 1838 году. С тех пор явление наблюдали лишь 15 раз с точной периодичностью. О событии стало известно после репортажа National Geographic.

 Зарубежные СМИ сообщают об особенном событии, которое произошло в Индии. Как оказалось, там впервые за 12 лет расцвели цветки неелакуринджи. В науке они известны как кустарники Strobilanthes kunthianus. Недавние фотографии были сделаны в горах Западные и Восточные Гаты. Также цветение наступило и в некоторых других частях государства.

 Примечательно, что в данной горной цепи обитает народность с названием Muthuvan. В былые годы ее представители даже вели отсчет своим годам с помощью неелакуринджи, так как они расцветают точно раз в 12 лет. По словам тех, кто впервые видит их сине-пурпурные лепестки, вид завораживает так, что взгляд от них невозможно оторвать.

 Между тем, местные жители также называют расцветающие кустарники предвестниками катастрофы. Это объясняется тем, что каждый раз, когда они распускают лепестки, в мире происходит кровопролития или другие неприятные события. В последний раз они цвели в 2006 году, тогда же казнили президента Ирака Саддама Хусейна.

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Автор - Мартина Корф
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