На 80-м году жизни скончался звезда "Собачьего сердца" Роман Карцев

Стало известно о смерти известного актёра СССР и Российской Федерации.

Сообщается, что сегодня на 80-м году жизни скончался знаменитый деятель кинематографа Роман Карцев. Об этом рассказала Наталья Жванецкая в публикации в социальной сети Facebook.

Информация была подтверждена представителями Московского театра миниатюр. Самая известная роль Карцева - герой главы домкома Швондера в фильме "Собачье сердце", снятом по одноимённому произведению Михаила Булгакова.

Также Роман снялся в таких известных кинолентах, как "Мастер и Маргарита", "Небеса обетованные" и "Старые клячи". Кроме сьёмок в кино, актёр занимался эстрадными репризами в дуэте с виктором Ильченко, который скончался в 1992 году.