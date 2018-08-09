На 80-м году жизни скончался звезда "Собачьего сердца" Роман Карцев

Сегодня, 12:19 \\ Мозаика / От редакции

Стало известно о смерти известного актёра СССР и Российской Федерации.

Сообщается, что сегодня на 80-м году жизни скончался знаменитый деятель кинематографа Роман Карцев. Об этом рассказала Наталья Жванецкая в публикации в социальной сети Facebook.

Информация была подтверждена представителями Московского театра миниатюр. Самая известная роль Карцева - герой главы домкома Швондера в фильме "Собачье сердце", снятом по одноимённому произведению Михаила Булгакова.

Также Роман снялся в таких известных кинолентах, как "Мастер и Маргарита", "Небеса обетованные" и "Старые клячи". Кроме сьёмок в кино, актёр занимался эстрадными репризами в дуэте с виктором Ильченко, который скончался в 1992 году.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Сазонова
Главное за неделю

AFP: На 95-м году жизни скончался шансонье Шарль Азнавур

 Печальную новость сообщили корреспонденты французского информационного агентства Agence France-Presse. Его не стало в Париже сегодня, 1 октября.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

На Марсе обнаружили черепа разных видов инопланетян и их инструменты

 Уфолог Скотт Уоринг исследовал новые фотографии, которые были получены благодаря...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

"Игра футболистов не зависит от травки": Баста рассказал о предстоящем концерте

 Известный исполнитель заявил с полной уверенностью, что его выступление на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ