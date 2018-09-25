Создатели "Игры престолов" рассказали, какой персонаж вернется в финале сериала

Одна из тайн финального восьмого сезона стала известна. Создатели сообщили к радости преданных поклонников, что один из персонажей, чья судьба оставалась загадкой после 6 сезона, вернется в сериал.

Не первый год фанаты строят самые различные гипотезы о том, какие тайны раскроет 8 сезон, станет ли он таким же по степени зрелищности и неожиданных поворотов. Всех ли персонажей учтут сценаристы и обо всех ли вспомнят при подведении итогом самого дорогого сериала в истории. Насчет некоторых героев пока ничего неясно, однако, относительно одного из них можно уже начинать делать предположения.

Авторы рассказали, что зрителей ожидает встреча с полюбившимся лютоволком Джона Сноу по кличке Призрак. Последний раз Призрака можно было увидеть в шестом сезоне. После этого о судьбе персонажа можно было лишь гадать. Однако теперь создатели «Игры престолов» расставят все по своим местам и раскроют, что же ждет питомца Джона Сноу в финальном сезоне. Отмечается, что лютоволк будет частым гостем на экранах, что не может не радовать поклонников.

Напомним, ранее сообщалось, что актер, исполнивший в проекте роль кхала Дрого, поведал в социальных сетях, что финал сведет фанатов с ума. Он рассказал, что был шокирован, когда узнал детали завершения истории. По его словам, последние эпизоды станут крайне неожиданными.