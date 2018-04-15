Сооснователь Microsoft вновь борется с онкологией

Стало известно об ухудшении здоровья одного из "пап" всемирно известной корпорации.

Сообщается, что соучредитель компании Microsoft Пол Аллен вновь борется с онкологией. Данное сообщение появилось на его официальном сайте. Среди прочего предприниматель отметил, что в его организме вновь появилась неходжинская лимфома, которую он победил в 2009 году, однако недуг вернулся.

Тем не менее, Аллен не унывает он заявил, что специалисты уже начали необходимое лечение и говорят о большой вероятности выздоровления. Пол также настроен крайне решительно и нацелился на борьбу с заболеванием. Сообщается, что сооснователь Microsoft всё так же продолжит мониторить работу предприятий, но во время более агрессивного лечения его работу на свои плечи возьмёт команда менеджеров.

Напомним, Билл Гейтс совместно с Полом Алленом приняли решение о создании корпорации в 1975 году.