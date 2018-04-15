Сооснователь Microsoft вновь борется с онкологией

Сегодня, 07:23 \\ Мозаика

Стало известно об ухудшении здоровья одного из "пап" всемирно известной корпорации.

Сообщается, что соучредитель компании Microsoft Пол Аллен вновь борется с онкологией. Данное сообщение появилось на его официальном сайте. Среди прочего предприниматель отметил, что в его организме вновь появилась неходжинская лимфома, которую он победил в 2009 году, однако недуг вернулся.

Тем не менее, Аллен не унывает он заявил, что специалисты уже начали необходимое лечение и говорят о большой вероятности выздоровления. Пол также настроен крайне решительно и нацелился на борьбу с заболеванием. Сообщается, что сооснователь Microsoft всё так же продолжит мониторить работу предприятий, но во время более агрессивного лечения его работу на свои плечи возьмёт команда менеджеров.

Напомним, Билл Гейтс совместно с Полом Алленом приняли решение о создании корпорации в 1975 году.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Сазонова
Главное за неделю

AFP: На 95-м году жизни скончался шансонье Шарль Азнавур

 Печальную новость сообщили корреспонденты французского информационного агентства Agence France-Presse. Его не стало в Париже сегодня, 1 октября.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

На Марсе обнаружили черепа разных видов инопланетян и их инструменты

 Уфолог Скотт Уоринг исследовал новые фотографии, которые были получены благодаря...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

"Игра футболистов не зависит от травки": Баста рассказал о предстоящем концерте

 Известный исполнитель заявил с полной уверенностью, что его выступление на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ