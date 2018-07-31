"ВКонтакте" запустила шоу для уличных музыкантов «Street Stars»‍

Популярная социальная сеть запустила музыкальное шоу, где даст шанс уличным музыкантам сразиться за возможность записать альбом. За звание лучшего будут бороться 24 коллектива из 5 городов России.

«ВКонтакте» стала организатором шоу, победитель которого получит шанс развивать свою карьеру в музыкальной индустрии. Записать дебютный альбом с профессиональным продюсером – именно такая награда ждет лучший уличный музыкальный коллектив. Отмечается, что проект создан совместно с The Story Lab.

Уже 1 октября стартует пилотный эпизод. Далее шоу будет выходить регулярно в периодичностью дважды в неделю. Сегодня музыканты исполнят композиции из разных точек страны, а уже в четверг коллективы узнают вердикт жюри. Судьями на шоу выступят "Мумий Тролль", "Город 312", Антоха МС и иные известные отечественные исполнители.

Успех будет определяться не только с учетом выбора жюри. Также будет браться в расчет голосование пользователей, размером собранных во время выступления онлайн-донатов. По предварительным данным, так будет проходить каждый этап. Завершением станет финальный концерт, который состоится 15 ноября. Креативный продюсер "ВКонтакте" Евгений Терских уверен, что такие проекты нужны для страны. Он сообщил, что «ВКонтакте» продвигает не только юных талантливых музыкантов. Терских рассказал об известном проекте «Прометей». Благодаря ему широкая аудитория может узнавать начинающих авторов, художников, писателей, кинематографистов и иных творческих личностей.