На Марсе обнаружили черепа разных видов инопланетян и их инструменты

Уфолог Скотт Уоринг исследовал новые фотографии, которые были получены благодаря марсоходу космического агентства NASA. На сей раз он предоставил неожиданно много снимков, которые доказывают существование иных цивилизаций.

Накануне на официальном YouTube-канале известного специалиста уфологии Скотта Уоринга появилось свежее авторское видео, которое он посвятил излюбленной теме. Дело в том, что ученый уже давно убежден - инопланетяне существуют, и в NASA об этом отлично знают. В доказательство этой теории он показал своим подписчикам наиболее интересные фотографии, которые были сделаны с помощью специального оборудования на поверхности Марса.

Уоринг показал пять фрагментов изображений и подробно рассказал об особенностях, которые обнаружил. На многих из них видно необычные лица, одно из них даже, по его словам, состоит из двух. Он указал на их особенности, а также на то, что рядом с некоторыми останками лежат технологические инструменты. Черепа и другие части тел инопланетян принадлежат к разным видам, пришел к выводу Скотт Уоринг.

По мнению уфолога, артефакты не косвенно, а прямо и на 100 процентов доказывают, что иная культура существует, и что она совсем не похожа на людскую.