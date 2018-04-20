В сети появился первый трейлер фильма "Rocketman" об Элтоне Джоне

Британский актер Тэрон Эджертон предстанет перед публикой в роли легендарного музыканта. Актер уже известен зрителям, он снимался в фильмах серии Kingsman. Мировая премьера истории Элтона Джона намечена на май 2019 года.

Первый официальный трейлер "Rocketman" уже можно посмотреть в интернете. Предполагается, что история будет представлять собой полную биографию знаменитого музыканта, которая включит в себя самые разные периоды его жизни. Зрителям предстоит увидеть, как Джон учился в Королевской академии, как взобрался на вершину славы, покорил мир и стал всемирно известным. Как падал, но снова поднимался и шел к своей цели.

Создатели картины обещают, что публика сможет насладиться яркими музыкальными номерами. Режиссером ленты стал Декстер Флетчер. Интересно, что Флетчеру довелось работать вместе с Эджертоном над картиной «Эдди Орел». Примечательно, что знаменитый режиссер работал над еще одним фильмом – «Богемской рапсодией». Как заявляют специалисты, картины здорово отличаются друг от друга. Если в фильме о группе Queen все выглядит очень реалистично, то здесь Флетчер не смог отказать себе в небольших элементах фантазии и легкости. Отмечается, что все вокальные партии исполняет сам Тэрон Эджертон. Это не может не впечатлять.