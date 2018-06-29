Новый сериал Netflix требуют закрыть из-за фэтшейминга

Трейлер нового сериала от Netflix шокировал пользователей сети, которые поспешили создать петицию о запрете его показа. Звезда «Зачарованных» рассказала, почему этого не стоит делать.

Сегодня стало известно о том, что еще не вышедший американский сериал «Ненасытная» стал причиной скандала. Его создателей обвиняют в фэтшейминге, требуя закрыть проект. Об этом сообщается на портале «Change.org» .

Согласно созданной петиции, данный сериал приведет к росту неуверенных в себе подростков, которые страдают от избыточного веса. Такое заявление было сделано на основе просмотра выпущенного еще в прошлом месяце трейлера к «Ненасытной». Однако его создатели уверяют, что не ставили перед собой цель высмеять людей с лишним весом. Более того, одному из этих создателей близки такие проблемы. Сценарист Лорен Гассис рассказала о неуверенности в себе во время подросткового периода.

Интересно, что голливудская актриса Алиса Милана выступила в поддержку сериала, заявив, что никаких издевательств в адрес полных людей сериал собой не несет. Наоборот, он показывает, к чему они приводят. В новом сериале она сыграет маму главной героини.