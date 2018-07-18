Московские разработчики создали карту Петербурга с элементами дополненной реальности

Московская компания создала приложение для смартфонов, которое поможет лучше узнать о достопримечательностях города и не попасть в просак.

Сегодня стало известно о том, что московские разработчики создали программу, которая позволит увидеть Северную столицу с элементами дополненной реальности. Об этом стало известно канале компании в YouTube.

По словам создателей, карта Санкт-Петербурга позволит жителям и гостям города получше узнать его достопримечательности. Для этого нужно будет скачать приложение «AReal». Чтобы оно работало без ошибок, гаджет необходимо положить на плоскую поверхность и лишь затем направить его камеру в ту сторону, где нужно увидеть объект.

Также они добавили, что самые популярные и значимые места города будут выделяться звездочкой.

Это приложение станет весьма актуальным для людей, которые мало знакомы с достопримечательностями Санкт-Петербурга.

Напомним, что ранее ведущего «Первого канала» Сергея Бабаева раскритиковали за необразованность. В эфире телепрограммы «Доброе утро» ведущий во время интервью с Михаилом Боярским поинтересовался, какие места стоит посетить в Петербурге помимо «банальных» Исаакиевского собора и ростральных колонн.