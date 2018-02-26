Украина примет участие в детском Евровидении-2018

Сегодня, 16:53 \\ Мозаика

Из-за нехватки финансового спонсирования проведения отбора украинских участников для детского Евровидения-2018 на телевидении было решено сделать это онлайн.

 Сегодня, 2 августа, стало известно о том, что представитель Украины будет участвовать в детском конкурсе песни Евровидении, который в этом году пройдет в Минске. Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы Белтелерадиокомпании, которая занимается подготовкой конкурса.

Согласно этому сообщению, Европейский вещательный союз и наблюдательный совет данного конкурса одобрили заявку на участие, поступившую от Украины.

Некоторое время назад было объявлено о том, что в 2018 году украинский представитель не посетит детский международный конкурс песни Евровидение из-за финансовых проблем. Так, в обнародованном ранее официальном списке стран, которые приедут в столицу Белоруссии для участия в конкурсе, не было замечено Украины.

Представители нового участника детского Евровидения-2018 никак не комментируют эту информацию. Об обстоятельствах, которые привели к изменению решения не участвовать в данном конкурсе, ничего не известно.

Напомним, что в первый раз детский конкурс Евровидения появился на телеэкранах пятнадцать лет назад. Он прошел в Копенгагене, Дания. Первое место было занято 11-летним мальчиком Dino из Хорватии.

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Автор - Кристина Мицкевич
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