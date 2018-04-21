На "Авито" продаю картину Да Винчи за 5,5 миллиардов рублей

Мужчина продает мировой шедевр, который на данный момент находится за границей. Указанная стоимость картины превышает пять миллиардов рублей.

Сегодня стало известно о том, что житель Калининградской области разместил на популярном российском сайте бесплатных объявлений сообщение о том, что он продает подлинник картины Леонардо Да Винчи. Все обязательные заключения экспертов прилагаются, как заявил продавец.

Согласно этому объявлению, картина «Молодая девушка в мехах» на данный момент находится на территории Германии. Рыночная стоимость данного шедевра оценивается в более чем 280 миллионов евро, но мужчина готов продать ее всего лишь за семьдесят два миллиона, что равняется почти пяти с половиной миллиардам рублей.

Интересно, что автор объявления не сообщает о предыдущем владельце картины, а также о том, как к нему самому она попала. Зато в нем присутствуют фотографии «Девушки в мехах» с разных ракурсов, а также заключения экспертизы.

Специалисты в этой области уже успели прокомментировать данное событие. Они заверили, что для подтверждения причастности гения Да Винчи к данной картине потребуется как минимум три года.

Ранее на «Авито» появилось объявление о продаже, как утверждает его автор, подлинной книги самого биолога Ивана Мичурина. Житель Москвы, который разместил это сообщение, просит за данный раритет не менее сорока пяти миллионов рублей, хотя допускает возможным торг.