В Австралии появится "полиция сэлфи"

Сегодня, 15:50 \\ Мозаика

Новое полицейское формирование будет запрещать людям делать фотоснимки. Одним из первых мест, где будут работать такие сотрудники полиции, станет Королевский национальный парк.

 Стало известно о том, что австралийские власти собираются создать специальный отдел в полиции, которое будет предотвращать попытки сделать сэлфи. Об этом сообщает британское издательство The Sun.

Согласно этому сообщению, новое полицейское формирование по работе с созданием сэлфи будет призвано бороться с теми людьми, которые зачастую делают подобные снимки в опаснейших местах. За последнее время таким местом стал Королевский национальный парк, в котором выступ нависает прямо над океаном. Несмотря на потенциальную опасность для жизни, многие туристы стремятся сделать сэлфи именно с этого выступа, поскольку оттуда открывается потрясающе живописный вид. Их даже не пугает запрещающий делать это знак.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в Индии было объявлено о двадцати четырех местах, в которых запрещено себя фотографировать из-за трагических случаев. Так, из-за злополучных сэлфи утонули в воде во время попыток сделать фото.

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Автор - Кристина Мицкевич
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