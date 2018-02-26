Умер актёр «Вокзала на двоих» и «Неуловимых мстителей» Юрий Мартынов

Стало известно о смерти заслуженного артиста России на 85-м году жизни. Дирекция Государственного театра киноактёра сообщила о том, что Юрий Мартынов, работающий у них с 1960 года, сегодня скончался.

Сотрудники выразили свои соболезнования всем родным и близким актёра. Директор учреждения Сурен Шаумян отзывается о Мартынове как о человеке, который обладает фантастическими природными данными и артистическим темпераментом вместе с силой характера. Также он отмечает, что, несмотря на талант, актёр всегда был требовательным к себе и верным своей профессии – то, что будет примером молодому актёрскому поколению.

Напомним, Юрий Мартынов сыграл в 120 фильмах, но прославился благодаря таким, как «Вокзал на двоих», «Тот самый Мюнхгаузен», «Жестокий романс» и «Неуловимые мстители».