Умер актёр «Вокзала на двоих» и «Неуловимых мстителей» Юрий Мартынов

Сегодня, 15:20 \\ Мозаика

Стало известно о смерти заслуженного артиста России на 85-м году жизни. Дирекция Государственного театра киноактёра сообщила о том, что Юрий Мартынов, работающий у них с 1960 года, сегодня скончался.

Сотрудники выразили свои соболезнования всем родным и близким актёра. Директор учреждения Сурен Шаумян отзывается о Мартынове как о человеке, который обладает фантастическими природными данными и артистическим темпераментом вместе с силой характера. Также он отмечает, что, несмотря на талант, актёр всегда был требовательным к себе и верным своей профессии – то, что будет примером молодому актёрскому поколению.

Напомним, Юрий Мартынов сыграл в 120 фильмах, но прославился благодаря таким, как «Вокзал на двоих», «Тот самый Мюнхгаузен», «Жестокий романс» и «Неуловимые мстители».

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