Горе-садовод: Меланью Трамп жестко раскритиковали за нелепое фото с секатором

Жена президента США Дональда Трампа вышла в сад Белого Дома, где ее застали журналисты. Меланья Трамп даже для таких работ не стала отказываться от дорогой одежды и распущенных волос.

Сеть бурно обсуждает недавние снимки, которые были сделаны якобы «случайно». На них Меланья Трамп изображена во время «работ» в саду Белого Дома. Жена президента США выбрала для такого мероприятия дорогую рубашку от известного бренда и кеды Converse, известные на весь мир.

Пользователи жестко раскритиковали Меланью Трамп, назвав ее «горе-садоводом». Жена президента США запечатлена с секатором в руках и рядом с корзинкой. Ее странная поза уже стала поводов для шуток и мемов.





Некоторые пользователи упрекнули Меланью Трамп еще и за ее распущенные волосы. По мнению комментаторов, для работ в саду даже первая леди США должна была убрать волосы от лица и быть не столь «роскошной». Многие также решили, что снимки были постановочными и нелепые фотографии явно демонстрируют отдаленность Меланьи Трамп от жизни обычных людей.