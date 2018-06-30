Минтранс: В Госдуму внесли законопроект о внедрении новых дорожных знаков

Сегодня, 11:03 \\ Мозаика

Правительственный орган России взял на рассмотрение проект, который включает в себя создание предупреждающих знаков для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса.

 Представитель Министерства транспорта Российской Федерации сообщил о возможности внедрения в России новых дорожных знаков. Как стало известно, в Госдуму уже внесли соответствующий законопроект. Если его примут, то в определенных местах начнется установка предупреждающих знаков с названиями "Велосипедная зона", а также "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса".

Пользуясь случаем, журналисты спросили у представителя Минтранса насчет версии о создании в России других знаков, таких как "Способ парковки", "Диагональный переход" и других. В свою очередь, он назвал появившуюся информацию фейком. По его словам, ведомство не рассматривало подобные инициативы.

Ранее СМИ сообщили, что в центре Москвы перекроют движение из-за празднования Дня ВДВ.

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Автор - Александра Ровер
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